Le Département donne plusieurs tonnes de nourriture aux associations caritatives

Solidarité. Tel est le leitmotiv du Conseil départemental de l’Essonne. Alors que le territoire est en confinement depuis le mardi 17 mars à midi, le Département a lancé une grande opération de distribution de nourriture au profit des associations caritatives.

48 kilos de tomates, 3000 portions de fromage, 144 kilos de pomelos et 8000 yaourts : cela représente un quart des denrées alimentaires distribuées par le Conseil départemental pour les plus démunis. Entre les 18 et 19 mars, François Durovray et ses équipes ont offert aux associations caritatives les produits initialement destinés pour les repas des collégiens. Le jeudi 19 mars, le président du Département a assisté à une livraison en provenance du collège Paul-Eluard de Brétigny-sur-Orge pour soutenir Emmaüs. La veille, l’opération concernait les collèges d’Etampes, d’Etrechy et de Corbeil-Essonnes.

« Cette distribution est destinée aux 230 personnes hébergées à Epinay-sur-Orge et Savigny-sur-Orge. Nous avions de quoi préparer 45 000 repas quotidiens, c’était donc tout à fait normal de distribuer ces produits pour éviter le gaspillage. Nous avons congelé ce que nous avons pu et nous allons continuer d’œuvrer pour les plus fragiles. C’est important de les aider dans cette situation inédite, surtout que les associations qui les accompagnent sont aussi impactées : moins de bénévoles à cause du confinement, des dons qui diminuent… », confie François Durovray, qui a déjà mis de nombreuses mesures en place pour soutenir les Essonniens. Parmi elles, la remise de tickets alimentaires, le report de deux mois de la suspension du RSA (sauf fraude) ou encore la mise à disposition de plusieurs centaines de tablettes pour les élèves sans outil informatique afin de travailler à leur domicile.

A noter que le Département fournira également plus de 400 plateaux de self pour les bénéficiaires Emmaüs de l’Essonne. Un soutien qui rappelle celui de l’enseigne Domino’s Pizza, qui offre des pizzas au personnel soignant de l’hôpital d’Etampes.

Maryne Vialette