Le préfet de l’Essonne rend le masque obligatoire près des gares et des écoles

Le préfet de l’Essonne rend le masque obligatoire près des gares et...

Alors que plusieurs communes du territoire départemental avaient pris des arrêtés rendant localement le port du masque obligatoire, notamment près des écoles, le préfet de l’Essonne Eric Jalon a annoncé ce soir rendre le port du masque obligatoire dans toutes les communes de l’Essonne dans des zones précises.

En l’espèce, et à compter du 31 août, le préfet de l’Essonne a décidé de rendre obligatoire le port du masque aux abords des gares ferroviaires et gares routières du département (dans un rayon de 200 mètres autour de celles-ci).

Le même arrêté préfectoral rend également obligatoire le port du masque aux abords des écoles, établissements scolaires et établissements d’enseignement supérieur, dans un rayon de 50 mètres autour de ceux-ci, durant leurs jours d’ouverture et aux heures d’entrée et de sortie.