Le Reggae organise sa première cérémonie de récompense au théâtre de Longjumeau

La chaîne Dreadlocks TV et deux de ses fondateurs essonniens organisent, mercredi 24 janvier, la toute première mouture des Reggae Dancehall Awards. Une cérémonie de remise des trophées inédite dans la culture reggae.

« Je pense que s’il n’y a pas encore de cérémonie officielle dédiée au reggae, c’est que les acteurs de ce style musical ont plutôt une culture du concert, de l’édition. C’est pourquoi, avec mes associés, nous avons décidé de nous lancer depuis cet été. Nous avons commencé par acheter les trophées pour se motiver et c’était parti. »

Ex-chanteur du groupe Mister Gang (« Tout l’monde est là, je vois que tout l’monde est là. Ecoute ce style, c’est roots reggae ragga » reconnaîtront les amateurs), Joss Demoniere a de quoi être fier. A la tête de la société Yardies – en compagnie notamment d’un autre essonnien, le musicien Mosiah Levy- celui qui a également exercé une carrière de publicitaire fait un retour tonitruant sur la scène reggae.

Non pas en tant qu’artiste cette fois, mais en tant qu’organisateur des Reggae Dancehall Awards, cérémonie de prix dédié à ces courants musicaux hyper populaires, qui ne bénéficiaient jusque-là pas de cérémonie « physique » pour récompenser les pourtant très nombreux artistes qui les représentent. Un événement qui se déroulera le mercredi 24 janvier (à partir de 19h) dans l’enceinte prestigieuse du théâtre de Longjumeau.

« La recherche d’un lieu pour accueillir la cérémonie a finalement été le chapitre le plus compliqué de l’aventure puisqu’à l’origine, nous cherchions plutôt une salle à Paris même, explique « Joss ». Mais deux aspects nous ont finalement fait pencher pour Longjumeau : la réalité économique évidemment, mais aussi une envie plus sentimentale. Celle de revenir sur les terres de nos débuts, en Essonne, là où tout a commencé pour nous. Le fait d’être très bien reçus et de bien nous entendre avec les équipes du théâtre a fait le reste ».

La scène indépendante à l’honneur

Qui dit cérémonie de remise de prix dit évidemment… nominés. Et de ce côté là également, les organisateurs ont brassé large.

Pas moins de 12 catégories sont ainsi au rendez-vous, mêlant artistes bien identifiés (avec notamment un prix d’honneur), mais également des talents émergents. « Notre ambition est de balayer un spectre le plus large possible, confirme Joss Demoniere. Les artistes confirmés qui travaillent avec les Majors bien sûr, mais aussi mettre à l’honneur la scène française plus indépendante ainsi que la très importante culture reggae des îles, pour avoir une représentation la plus complète possible ».

Résultat de cette ambition, le plateau d’artistes invités à se produire sur la scène du théâtre de Longjumeau à l’occasion de la cérémonie a fière allure. Queen Omega pour les antilles anglophones, MC Brother Culture et Stranjah Miller pour les influences anglaises et jamaïcaines, YeahmanC pour les antilles françaises ou encore Jaly Luz pour l’Hexagone : ce sont de véritables stars du milieu que le public pourra retrouver.

Une version anglophone

Côté récompenses, charge à un jury composé de professionnels du secteur et plus particulièrement du monde du raggae d’élire les heureux élus, aidés en cela par le public qui a pu voter via un scrutin effectué en ligne. Le tout animé par un duo de présentateurs étonnant : un speaker français et… Miss Afrique 2021, qui s’occupera d’une traduction anglophone.

Si la soirée est proposée en version bilingue, c’est certes pour encore plus de représentativité, mais également dû à un constat plus pragmatique. En effet, au delà de la cérémonie de remise de prix organisée au théâtre de Longjumeau, les quatre associés ont lancé depuis le 21 juin dernier – jour de la Fête de la musique – l’autre volet de leur projet : Dreadlocks TV.

Un média pluridisciplinaire (qui compte actuellement une chaîne de télévision ainsi qu’un petit organe de presse, en attendant une radio à venir dans les prochaines semaines) qui connaît son petit succès, notamment à l’étranger. « Nous nous sommes rendus compte que l’audience de la chaîne était à 48 % anglophone, détaille Joss. Cela nous prouve qu’il y a un public à satisfaire également dans une autre langue. »

Pour retrouver la cérémonie, rendez-vous donc le mercredi 24 janvier. A Longjumeau en réservant vos places sur le site Internet Bizouk.com ou en direct sur la chaîne dreadlocks.tv.