Le sénateur Hugonet interpelle le ministre de l’Intérieur après l’agression d’un pompier à Etampes

L’agression d’un pompier par arme à feu le mardi 14 juillet, jour de fête nationale, à Etampes a provoqué un émoi considérable dans tout le pays. Un drame aurait pu se produire mardi soir.

Après la visite du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ce mercredi 15 juillet à Etampes, c’est un autre élu de l’Essonne, en l’espèce Jean-Raymond Hugonet, qui l’a interrogé ce jeudi 16 juillet lors de la séance de questions d’actualité au gouvernement au Sénat.

« Comment comptez-vous sortir la France de la chienlit ? »

Le sénateur de l’Essonne a posé la question que tout le monde se pose aujourd’hui, non seulement à Etampes et en Essonne, mais dans toute la France. « Vous avez déclaré hier « La République est partout chez elle ». Assurément !!! Alors, comment comptez-vous sortir notre pays de ce que, celui qui avait une véritable idée la France, et que tout le monde, sur tous les bancs, cite aujourd’hui à l’envi, comment comptez-vous sortir la France de la chienlit dans laquelle elle se trouve plongée ?! ».