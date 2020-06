L’EFS lance un appel à la mobilisation générale

Alors que les donneurs ont répondu présent au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins nombreux à venir donner leur sang depuis le déconfinement. Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser.

A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, l’EFS lance pour la seconde année l’opération « #Prenez le relais, 1 mois pour tous donner ! ».

Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang du 8 juin au 11 juillet 2020 en donnant leur sang et en encourageant leur entourage à donner à leur tour. L’objectif : former une grande chaîne de solidarité collective qui se formera ainsi grâce à ce passage de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines.

Chacun est invité à se rendre sur un lieu de collecte pour donner son sang, un geste

particulièrement nécessaire dans la période de crise sanitaire que nous vivons.

• Pour connaître tous les lieux de collecte,

rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur

l’application Don de sang de l’EFS.