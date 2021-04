Les agriculteurs de l’Essonne manifestent contre la nouvelle PAC

Les agriculteurs du grand bassin parisien ont manifesté contre la future PAC ce vendredi 2 avril. Les manifestants ont dressé deux points de blocage en Essonne, à Etampes sur la RN20 et à Villabé sur l’A6.

Le projet de réforme de la Politique agricole commune (PAC) ne passe pas, mais alors pas du tout. La nouvelle PAC de l’Union européenne doit entrer en application le 1er janvier 2023, mais d’ores et déjà, les agriculteurs montent au créneau contre ce qui constitue, selon eux, une menace pour leurs exploitations.

Plusieurs scénarios ont en effet été émis par le ministère de l’Agriculture sur la nouvelle PAC dont certains contiennent des propositions que les exploitants estiment complètement hors-sol.

« On veut instaurer des éco-régimes, nous obliger à remettre en place des jachères sur nos exploitations qui pourraient concerner 5% de la ferme. On veut nous obliger à faire du bio par des contrats dits de qualité, mais sans qu’ils ne soient plus valorisés. Et si on ne respecte pas les critères, on nous enlèvera 80 euros d’aides à l’hectare », s’agace Alix Heurtaut, du syndicat des Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France, installée à Villeneuve-sur-Auvers…

