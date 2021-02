Les agriculteurs d’Ile-de-France s’invitent dans votre salon

Habituellement, cette période de l’année est celle où la plus grande ferme de France ouvre ses portes. Hélas, il n’y aura pas de salon international de l’agriculture à la porte de Versailles à Paris cette année. Aussi, Ile-de-France Terre de Saveurs a décidé de prendre une initiative originale en amenant les agriculteurs jusque dans les foyers pour une semaine ponctuée de directs depuis les fermes franciliennes.

A partir du vendredi 26 février et jusqu’au dimanche 7 mars, il sera donc possible de prendre un bol d’air depuis chez soi. « En cette quinzaine allant du 27 février au 7 mars qui aurait dû être celle dédiée à nos agriculteurs, nous invitons les Franciliens à garder le lien et le contact avec celles et ceux qui les nourrissent bien », indique Gérard Hébert, président d’Ile-de-France Terre de Saveurs.

Outre des reportages vidéos, chaque jour à 12h, le podcast « Nos producteurs au bout du fil » sera diffusé sur sur le site d’Île-de-France Terre de saveurs et sur ses réseaux sociaux. Chaque jour, les Franciliennes et Franciliens auront à leur disposition des infographies thématiques sur l’agriculture en Île-deFrance, ses filières Blé-Farine-Pain, d’élevage, horticole et pépinière ou bien encore maraîchère, avec en prime les productions emblématiques et originales d’une région reconnue pour son patrimoine culinaire et gastronomique d’exception.