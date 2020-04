Les coulisses du crime en Essonne : Incertaine « scène de crime »…

Depuis 32 ans, l’affaire des « fiancés assassinés de Fontainebleau » hante les couloirs du palais de justice d’Evry. Ce triple meurtre n’a jamais été résolu* alors qu’il existe des témoignages récents de nature à définir une nouvelle piste.

Et si l’enquête avait été faussée dès le départ…

« On voit bien qu’il y a eu une sorte de scène de découverte du crime – qui n’est pas

forcément la scène de crime – qui a été organisée… », admettra en 2012, vingt ans après les faits, Yves Charpenel, substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance d’Evry en janvier 1989.

« On les retrouve dans une position des corps qui n’est pas naturelle et on ne voit pas très bien comment ils seraient tombés dans cette position là où ils auraient été assassinés ? » La jeune femme est allongée sur le dos. Dundee est positionné en travers de l’abdomen d’Anne-Sophie, tête opposée à celle de sa maîtresse. Quant à Gilles, il est allongé sur le ventre et son corps recouvre celui de sa compagne…

