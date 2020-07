Les coulisses du crime en Essonne : la bavure de la DDASS

Depuis plus de 30 ans, la tragédie du forcené de Ris-Orangis hante les esprits des forces essonniennes de police.

Quatre heures d’une tension extrême et deux assauts successifs ont finalement permis de venir à bout d’un forcené qui s’était barricadé dans son appartement de Ris-Orangis transformé en véritable « fort Chabrol ». Une neutralisation qui s’est faite au prix d’une terrible tragédie au cours de laquelle deux policiers du RAID, l’inspecteur divisionnaire Christian Caron et le sous-brigadier Fernand Seither, ont succombé des suites de leurs blessures. Un troisième « superflic » du RAID et un inspecteur de l’unité de police judiciaire et administrative d’Evry ont par ailleurs été gravement blessés.

Ce sont les premiers hommes du RAID à périr en opération de police. Une tragédie qui suscite tout à la fois incompréhension et stupeur chez les responsables de l’opération qu’au sein de la population.

