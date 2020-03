Les coulisses du crime en Essonne : Les jours passent, le mystère s’épaissit…

Depuis 32 ans, l’affaire des « fiancés assassinés de Fontainebleau » hante les couloirs du palais de justice d’Evry. Ce triple meurtre n’a jamais été résolu* alors qu’il existe des témoignages récents de nature à définir une nouvelle piste.

Samedi 5 novembre, le dossier entre dans une dimension judiciaire. Appuyée par le père d’Anne-Sophie, la famille Naudet dépose « une plainte contre X pour séquestrations ». « Ils ont dû voir quelque chose qu’ils n’auraient pas dû voir. On les aura enfermés quelque part, forcé à suivre quelqu’un », avance Colette Naudet, comme pour s’accrocher à un ultime espoir. « Depuis lundi soir nous nous torturons les méninges pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer. Gilles et Anne-Sophie forment un couple sans histoire, gentil, tranquille qui ne connaît aucun problème et s’entend très bien ».

Mardi 8 novembre, le Parquet général de Paris donne instruction au Parquet bellifontain d’ouvrir, enfin, une information judiciaire « contre X pour séquestrations », confiée au juge Jean Sether et à la Section de recherches de la gendarmerie de Paris dirigée par le lieutenant-colonel Recordon…

Retrouvez la suite de l’histoire de ce fait divers marquant de l’Essonne dans l’édition de ce jeudi 26 mars et au fil d’un feuilleton publié chaque semaine dans votre journal Le Républicain de l’Essonne.