Les messes et veillées de Noël en Essonne

Mardi 24 décembre

Angerville

Saint-Pierre-Saint-Eutrope à minuit.

Arpajon

Saint-Clément à 18h.

Athis-Mons

Notre-Dame de l’Air à 18h. Notre-Dame de la Voie à 20h. Saint-Denis à 22h30.

Ballainvilliers

Saint-Philippe-Saint-Jacques à 21h.

Ballancourt-sur-Essonne

Saint-Martin à 19h30.

Bièvres

Saint-Martin à 20h30.

Boissy-sous-Saint-Yon

Saint-Thomas Becket à 18h.

Bondoufle

Saint-Denis-Saint-Fiacre à 21h.

Boussy-Saint-Antoine

Saint-Pierre à 18h30.

Brétigny-sur-Orge

Saint-Paul à 19h. Saint-Pierre à 22h30.

Breuillet

Saint-Pierre à 19h.

Briis-sous-Forges

Saint-Denis à 18h30.

Brunoy

Chapelle de l’Institut Saint-Pierre à 18h30. Saint-Médard à 22h.

Bruyères-le-Châtel

Saint-Didier à 21h.

Bures-sur-Yvette

Saint-Matthieu à 17h30 et 19h30.

Chevannes

Saint-Symphorien à 18h.

Chilly-Mazarin

Notre-Dame du Concile à 19h.

Corbeil-Essonnes

Notre-Dame de la Paix à Montconseil à 18h. Saint-Etienne à 18h30. Cathédrale Saint-Spire à 19h. Saint-Paul au Moulin Galant à 19h et à minuit. Saint-Joseph aux Tarterêts à 21h.

Crosne

Assomption de La Très Sainte Vierge à 19h30.

Dourdan

Saint-Germain d’Auxerre à 19h et 22h.

Draveil

Saint-Rémy à 18h et 21h.

Epinay-sous-Sénart

Complexe sportif d’Epinay (rue de l’Ile-de-France) à 21h.

Epinay-sur-Orge

Saint-Dominique Savio à 18h. Saint-Leu et Saint-Gilles à 21h.

Etampes

Notre-Dame de la Trinité (Gérofosse) à 17h. Notre-Dame à 18h. Saint-Jean-Baptiste à Guinette à 19h. Saint-Gilles à minuit.

Etiolles

Saint-Martin à 20h15.

Etréchy

Saint-Etienne à 18h et à minuit.

Evry

Notre-Dame de l’Espérance au Parc aux Lièvres à 18h. Cathédrale de la Résurrection à 18h30, 21h et 23h30. Saint-Pierre-Saint-Paul à 21h. Monastère de la Croix et de la Miséricorde à 22h.

Fleury-Mérogis

Saint-Rédempteur à 21h.

Gif-sur-Yvette

Saint-Remy à 16h30 et 18h30. Saint-Paul de Chevry à 17h et 19h30.

Gometz-la-Ville

Saint-Germain de Paris à 22h30.

Grigny

Notre-Dame de Toute Joie à 16h30 et 18h30. Centre paroissial Sainte Famille à 21h.

Igny

Ensemble scolaire La Salle (Saint-Nicolas) à 18h.

Juvisy-sur-Orge

Notre-Dame de France à 21h.

La Ferté-Alais

Assomption de La Très Sainte Vierge à 18h30 et minuit.

La Norville

Saint-Denis à 21h.

La Ville-du-Bois

Saint-Fiacre à 17h30.

Lardy

Saint-Pierre à 18h30.

Le Coudray-Montceaux

Assomption de la Très Sainte Vierge à 20h30.

Le Plessis-Pâté

Notre-Dame des Victoires à 19h.

Les Molières

Sainte-Madeleine à 18h.

Les Ulis

Centre Jean-XXIII à 19h30.

Leudeville

Saint-Martin à 21h.

Leuville-sur-Orge

Saint-Jean-Baptiste à 18h30.

Limours

Saint-Pierre à 19h.

Lisses

Saint-Germain Saint-Vincent à 19h.

Longjumeau

Saint-Martin à 17h30 et 21h.

Longpont-sur-Orge

Château de Lormoy à 16h30. Basilique Notre-Dame de Bonne Garde à 18h30 et à minuit.

Maisse

Saint-Médard à 22h30.

Marcoussis

Sainte-Madeleine à 20h30.

Marolles-en-Hurepoix

Assomption de la Très Sainte Vierge à 19h.

Massy

Saint-Fiacre Saint-Esprit à 18h30. Saint-Paul à 19h30. Sainte-Marie Madeleine à 20h30.

Mennecy

Saint-Pierre à 18h30 et minuit.

Méréville

Saint-Pierre-es-Liens à 18h.

Milly-la-Forêt

Assomption de Notre-Dame à 22h.

Moigny-sur-Ecole

Saint-Denis à 18h30.

Montgeron

Saint-Joseph Artisan à 18h. Saint-Jacques à 19h. Quartier de l’Oly à 21h. Notre-Dame à 22h.

Montlhéry

Très Sainte Trinité à 20h30.

Morangis

Saint-Michel à 18h et 22h.

Morsang-sur-Orge

Chapelle Notre-Dame de Grâce à 18h.

Nozay

Saint-Germain d’Auxerre à 18h30.

Orsay

Saint-Martin et Saint-Laurent à 17h30 et 20h.

Palaiseau

Nativité de la Très Sainte Vierge (Lozère) à 17h. Saint-Michel (Le Pileu) à 18h30. Saint-Martin à 18h et 21h30.

Paray-Vieille-Poste

Jésus Ouvrier à 22h.

Quincy-sous-Sénart

Exaltation de la Sainte Croix à 21h.

Richarville

Saint-Lubin à 19h.

Ris-Orangis

Sacré Cœur à 18h30. Notre-Dame à 22h.

Saclay

Saint-Germain de Paris à 18h.

Saint-Chéron

Saint-Chéron à 21h30.

Saint-Cyr-sous-Dourdan

Saint-Cyr à 18h30.

Saint-Germain-lès-Corbeil

Saint-Germain à 19h.

Saint-Michel-sur-Orge

Saint-Jean Apôtre Le Bois des Roches à 18h et 23h.

Saint-Pierre du Perray

Saint-Pierre à 20h.

Saint-Sulpice-de-Favières

Saint-Sulpice à minuit.

Sainte-Geneviève-des-Bois

Saint-Jean-Marie Vianney à 18h.

Saintry-sur-Seine

Nativité de la Très Sainte Vierge à 19h.

Saulx-les-Chartreux

Assomption de La Très Sainte Vierge à minuit.

Savigny-sur-Orge

Notre-Dame d’Espérance à Grand Vaux à 18h. Saint-Martin à 22h.

Soisy-sur-Seine

Notre-Dame à 19h.

Valpuiseaux

Saint-Martin à 18h30.

Vauhallan

Abbaye de Limon à 21h.

Verrières-le-Buisson

Saint-Augustin (Chapelle de Grais) à 18h. Gymnase Mermoz à 20h. Notre-Dame de l’Assomption à 23h.

Vert-le-Grand

Saint-Germain de Paris à 19h.

Vigneux-sur-Seine

Saint-Pierre es Liens à 18h et 21h. Chapelle Notre-Dame des Sables à 19h.

Villabé

Saint-Marcel à 18h.

Villebon-sur-Yvette

Chapelle Saint-Sébastien à 20h30.

Villejust

Saint-Julien à 18h30.

Villemoisson-sur-Orge

Saint-Joseph à 19h.

Villiers-le-Bâcle

Notre-Dame de l’Assomption à 19h30.

Viry-Chatillon

Notre-Dame des Cités (Les Coteaux de l’Orge) à 18h. Sainte-Bernadette à 21h.

Wissous

Saint-Denis à 18h.

Yerres

Saint-Jean L’Evangéliste à 18h. Marie Mère de l’Eglise à 18h et 20h. Saint-Honest à 18h et 23h.

Mercredi 25 décembre

Arpajon

Saint-Clément à 11h.

Athis-Mons

Notre Dame de l’Air à 9h30. Saint-Denis à 11h.

Ballainvilliers

Saint-Phillipe Saint-Jacques à 9h30.

Boissy-le-Cutté

Saint-Pierre-es-Liens à 9h30.

Bondoufle

Saint-Denis-Saint-Fiacre à 10h.

Boutigny-sur-Essonne

Saint-Barthélemy à 9h30.

Brétigny-sur-Orge

Saint-Paul à 11h.

Breuillet

Saint-Pierre à 11h.

Briis-sous-Forges

Saint-Denis à 11h.

Brunoy

Saint-Médard à 10h30.

Bures-sur-Yvette

Chapelle Notre-Dame de Montjay à 8h30. Saint-Matthieu à 11h15.

Champlan

Saint-Germain d’Auxerre à 9h.

Chilly-Mazarin

Saint-Etienne à 11h.

Corbeil-Essonnes

Cathédrale Saint-Spire à 9h30 et 11h. Notre-Dame de la Paix à Montconseil à 10h. Saint-Etienne à 11h. Saint-Joseph aux Tarterêts à 11h15. Saint-Paul au Moulin-Galant à 9h45 et 11h30.

Corbreuse

Assomption de La Très Sainte Vierge à 10h.

Courcouronnes

Saint-Guénault à 11h.

Crosne

Assomption de La Très Sainte Vierge à 11h.

Dourdan

Saint-Germain d’Auxerre à 11h.

Draveil

Saint-Rémi à 10h30.

Egly

Saint-Pierre à 9h30.

Epinay-sous-Sénart

Complexe sportif d’Epinay (rue de l’Ile-de-France) à 11h.

Epinay-sur-Orge

Saint-Leu et Saint-Gilles à 11h.

Etampes

Saint-Martin à 9h30. Saint-Jean-Baptiste (Guinette) à 11h.

Etréchy

Saint-Etienne à 11h.

Evry

Saint-Pierre Saint-Paul à 10h. Monastère de la Croix et de la Miséricorde à 10h30. Cathédrale de la Résurrection à 11h et 19h.

Fontenay-le-Vicomte

Saint-Rémy à 11h.

Gif-sur-Yvette

Saint-Paul de Chevry à 11h15. Saint-Remy à 11h15.

Grigny

Centre paroissial Sainte Famille à 9h30. Notre-Dame de Toute Joie à 11h.

Itteville

Saint-Germain de Paris à 9h30.

Janville-sur-Juine

Nativité de la Très Sainte Vierge à 10h.

Juvisy-sur-Orge

Notre-Dame de France à 11h.

La Ferté-Alais

Assomption de La Très Sainte Vierge à 11h.

La Forêt-le-Roi

Saint-Nicolas à 11h.

Le Coudray-Montceaux

Assomption de La Très Sainte Vierge à 9h30.

Les Ulis

Centre Jean-XXIII à 9h45.

Limours-en-Hurepoix

Saint-Pierre à 11h.

Linas

Saint-Merry à 9h30.

Longjumeau

Saint-Martin à 11h et 18h.

Longpont-sur-Orge

Basilique Notre-Dame de Bonne Garde à 11h et 18h.

Marcoussis

Sainte-Madeleine à 11h.

Marolles-en-Hurepoix

Assomption de la Très Sainte Vierge à 11h.

Massy

Saint-Esprit à 10h. Sainte-Marie-Madeleine à 10h. Saint-Paul à 11h15.

Mennecy

Saint-Pierre à 11h.

Milly-la-Forêt

Assomption de Notre-Dame à 11h.

Montgeron

Notre-Dame à 9h30. Saint-Jacques à 11h.

Montlhéry

Très Sainte Trinité à 11h.

Morangis

Saint-Michel à 11h.

Ollainville

Notre-Dame de Lourdes à 11h.

Oncy-sur-Ecole

Saint-Martin à 18h30.

Orsay

Saint-Martin et Saint-Laurent à 9h45.

Palaiseau

Saint-Martin à 11h.

Paray-Vieille-Poste

Jésus Ouvrier à 10h.

Pussay

Saint-Vincent à 11h.

Ris-Orangis

Sacré Cœur à 10h30.

Saint-Chéron

Saint-Chéron à 11h.

Saint-Germain-lès-Corbeil

Saint-Germain à 11h15.

Saint-Michel-sur-Orge

Saint-Michel Rue d’Enfer à 10h30.

Saint-Pierre-du-Perray

Saint-Pierre à 11h15.

Saint-Sulpice-de-Favières

Saint-Sulpice à 11h.

Sainte-Geneviève-des-Bois

Sainte-Geneviève à 10h. Communauté portugaise place Dimitrov à 11h.

Saintry-sur-Seine

Nativité de la Très Sainte Vierge à 10h.

Saulx-les-Chartreux

Assomption de la Très Sainte Vierge à 10h30.

Savigny-sur-Orge

Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus à 10h30.

Soisy-sur-Seine

Notre-Dame à 10h30.

Varennes-Jarcy

Saint-Sulpice à 11h.

Vauhallan

Abbaye de Limon à 10h. Saint-Rigomer et Sainte-Tenestine à 11h.

Verrières-le-Buisson

Notre-Dame de l’Assomption à 11h.

Vert-le-Petit

Saint-Martin à 11h.

Vigneux-sur-Seine

Saint-Pierre es Liens à 11h.

Villebon-sur-Yvette

Saint-Côme Saint-Damien à 9h30.

Viry-Chatillon

Chapelle du Saint-Esprit (Eglise du Saint-Esprit) à 11h.

Wissous

Saint-Denis à 10h.

Yerres

Marie Mère de l’Eglise à 11h. Saint-Honest à 18h.