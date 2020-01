Les rendez-vous de l’emploi et de la formation en Essonne

Dans nos éditions papier et numérique du jeudi 16 janvier, retrouvez la liste des rendez-vous consacrés à l’emploi, la formation, les salons et autres forums jobs d’été… et toutes les infos pratiques.

Athis-Mons

Forum des métiers et de la formation

Samedi 18 janvier à l’espace René-L’Helguen pour orienter les jeunes de 16 à 25 ans. Entrée libre.

Brétigny-sur-Orge

Portes ouvertes à l’IUT

Samedi 25 janvier, l’IUT de Brétigny-sur-Orge ouvre ses portes pour présenter son DUT Génie thermique et énergie.

Bures-sur-Yvette

Forum des métiers

Samedi 7 mars au collège la Guyonnerie.

Mennecy

8e Forum des métiers et de la formation

Lundi 3 février au collège Parc de Villeroy.

Savigny-sur-Orge

Forum des métiers et de l’orientation

Samedi 18 janvier au gymnase Pierre-de-Coubertin.

Villebon-sur-Yvette

Semaine de l’orientation

Du mardi 21 au vendredi 24 janvier à l’hôtel de ville pour rencontrer des professionnels de différents domaines.

Etampois Sud-Essonne

Plate-forme emploi

La Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE) a mis à la disposition des administrés de ses communes depuis 2018 une plate-forme emploi que recruteurs comme candidats peuvent utiliser gratuitement. Grâce à celle-ci, créer leur compte, télécharger leur CV, recevoir des alertes d’offres correspondant à leur profil et postuler à des annonces. Plus de 600 offres vous attendent sur le territoire de la CAESE ! Les recruteurs du territoire peuvent s’y créer un compte, puis déposer leurs annonces et rechercher des profils de candidats sur la CVthèque de la plate-forme.

Pays de Limours

Service emploi intercommunal

Accompagner, informer et mobiliser, telles sont les missions du service emploi intercommunal. Les conseillères en insertion professionnelle soutiennent les demandeurs d’emploi, les entreprises et les salariés dans leur recherche.