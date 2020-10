Les stages de 3e en entreprise seront facultatifs cette année

La sénatrice de l’Essonne Laure Darcos avait adressé ce mardi 13 octobre une lettre ouverte au ministre de l’Education nationale afin de lui demander d’annuler l’obligation des stages de 3e en cette année particulière marquée par la crise sanitaire et la crise économique.

A la demande de son groupe parlementaire, la sénatrice a pu posé la question directement au ministre Blanquer à l’occasion de la séance des questions d’actualité au gouvernement ce mercredi 14 octobre.

« Dans le contexte de crise économique et sociale que connaît actuellement notre pays, de nombreuses entreprises luttent pour leur survie et les associations, comme les collectivités territoriales, se concentrent sur les actions de solidarité en faveur des plus démunis.