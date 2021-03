Nouveau week-end de vaccination en Essonne

Pour le deuxième week-end consécutif, un effort sur le processus de vaccination va avoir lieu en Essonne, avec la possibilité de se faire vacciner samedi 14 et dimanche 15 mars dans plusieurs centres du département.

« L’Essonne reste placée sous vigilance renforcée, comme l’ensemble de l’Ile-de-France. Les principaux indicateurs épidémiologiques continuent de se dégrader : taux d’incidence (321 pour 100 000 habitants) ; taux de positivité des tests (10,1 %) ; taux de présence des variants, (plus de 67 % des cas positifs) », indique la préfecture de l’Essonne.

L’opération exceptionnelle de vaccination du week-end dernier est donc reconduites pour ces 14 et 15 mars à la fois dans les deux centres temporaires de Fleury-Mérogis, à l’école départementale des sapeurs-pompiers, et Palaiseau, dans les gymnases Roger Antoine et Georges Castaing, ainsi que dans les centres d’Athis-Mons, Limours, Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Nozay et Cerny.