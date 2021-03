Nouvelles contraintes en Essonne : brocantes et pique-nique interdits

Le préfet de l’Essonne a pris un arrêté le mercredi 24 mars renforçant à nouveau les contraintes sanitaires dans le département en prenant des mesures complémentaires de lutte contre l’épidémie.

Cet arrêté rappelle le port du masque obligatoire dès l’entrée en agglomération ainsi que dans les parcs et jardins ouverts au public. Exception est faire pour les enfants de moins de 11 ans, les personnes handicapées munies d’un certificat médical et des personnes pratiquant une activité sportive.

Les marchés ouverts ou couverts sont exclusivement réservés aux commerces alimentaires ou proposante la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières.

De plus, les brocantes et vide-greniers sont interdits sur la voie public et dans tous les espaces accessibles au public sur l’ensemble du département.

Comme auparavant les magasins de vente et centre commerciaux dont la surface utile de plus de 10000 m2 sont fermés au public. L’activité de retrait de commandes y est également interdite. Exception est faite pour les professionnels devant accéder aux commerces de vente de matériaux de construction, quincaillerie, peinture et verre (des justificatifs peuvent être demandés).

Enfin, dans son article 7 l’arrêté préfectoral indique que « l’organisation de repas en plein air et barbecues est interdite sur la voie publique et dans les espaces accessibles au public dans le département ».