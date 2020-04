Offrez des sourires grâce au dessin

Le Groupe hospitalier Nord-Essonne propose de recevoir et d’afficher les dessins des particuliers pour mettre du baume au cœur des patients et des résidents de l’Ehpad.

Après deux semaines de confinement, les activités viennent à manquer ? En voilà une qui plaira aux petits comme aux grands et qui pourra dans le même temps offrir un peu de joie autour de soi. Le Groupe hospitalier Nord-Essonne a en effet lancé l’opération « 1 dessin = 1 sourire », qui vise à illuminer les journées des patients et des résidents de l’Ehpad qui ne sont plus dans la possibilité d’avoir des visites de leurs proches, confinement oblige. Jusqu’à la fin des mesures de restriction des visites, vous avez ainsi la possibilité d’envoyer vos plus belles œuvres et ainsi participer, vous aussi, à créer un peu de solidarité en ces temps difficiles.

Deux solutions s’offrent à vous pour envoyer vos dessins : par mail à l’adresse [email protected] ou par courrier au Centre Hospitalier de Longjumeau, Service communication, 159 rue du Président François Mitterrand, 91160 Longjumeau.

A noter qu’étant donné le contexte sanitaire, la manipulation des lettres se fera bien entendu avec des gants, tandis qu’un confinement de 10 jours sera effectué avant l’affichage des œuvres d’art.