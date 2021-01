Optimiser sa stratégie commerciale pour se développer avec la CCI Essonne

Face à la crise que nous traversons, la CCI Essonne se mobilise pour aider les dirigeants

à garder le bon cap. C’est une lacune régulièrement pointée du doigt : bien des sociétés ignorent les enjeux du développement commercial.

« Elargir sa base d’activité est pourtant essentiel, au risque de tomber dans l’engrenage fatal : pas de client, pas de chiffre d’affaires, pas de bénéfices » rappelle Alex Chhean,

conseiller Stratégie & Finances à la CCI Essonne.

Encore faut-il bien maîtriser les outils et les techniques de négociation ! D’autant que la transition numérique et son lot de promesses pour vendre plus et mieux apportent

de nouvelles techniques aux codes et usages sans cesse en évolution (emailing, social selling sur les réseaux sociaux, chatbot sur les sites de e-commerce, etc.).