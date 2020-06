Orly doit redémarrer pour préserver l’emploi en Essonne

La CCI Essonne et les représentants du monde économique soutiennent une reprise rapide du trafic à Orly.

Aujourd’hui, le trafic aérien à Orly est arrêté et seule une reprise partielle est prévue le 26 juin. Mais cette réouverture ne sera que progressive avec 25 liaisons ouvertes vers la Corse, et une douzaine de pays de l’espace Schengen.

C’est peu et tous les acteurs du monde économique, la CCI Essonne, la Fédération régionale des travaux publics Ile-deFrance, la Fédération française du bâtiment de L’Essonne, le Syndicat des travaux publics de l’Essonne, l’UMIH, le MEDEF Essonne, la Confédération des PME de l’Essonne, l’ACE CEE et l’ADEZAC pointent du doigt le danger face à cette situation et ont publié une motion pour soutenir la reprise du trafic aérien passager.

En effet, le tissu économique du bassin d’emploi d’Orly, principal pôle d’attractivité du sud-francilien représente plus de 157 000 emplois. Ce sont environ 5 000 emplois par million de passagers, dont 28360 emplois directs. Un poids économique considérable…

