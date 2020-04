Pendant le confinement, des activités pour les seniors proposées gratuitement par une animatrice essonnienne

Amandine Wu, animatrice en Ehpad et fondatrice l’entreprise Kaizen Happiness Life, met gratuitement en ligne des outils pour aider professionnels de la gérontologie et familles aidantes.

« Je défends toujours l’idée que les Ehpad sont des lieux de vie, et même pendant cette période, ils doivent le rester. » Amandine Wu travaille depuis sept ans à l’Ehpad Médicis de Viry-Chatillon. Mais elle ne fait pas partie du personnel soignant : elle est animatrice coordinatrice et organise donc les événements et ateliers qui rythment la vie des résidents. D’où cette interrogation pour la jeune femme : « Comment continuer à faire notre travail pendant le confinement ? » , alors que les résidents d’Ehpad sont soumis à des règles plus strictes encore que le reste de la population.

Pour répondre, Amandine Wu, également fondatrice de Kaizen Happiness Life, une entreprise qui propose ateliers en ligne et outils dédiés aux professionnels de la gérontologie et aux familles aidantes, a décidé de mettre à profit son site web et ses connaissances. « L’idée pendant cette période difficile, c’est de proposer un maximum d’outils gratuits, des fiches d’activité, des exercices de mémoire ou en tous cas des idées qui soient adaptées aux personnes âgées dépendantes ou autonomes. »

Concrètement, Amandine Wu propose d’ores et déjà sur son site cinq cahiers d’exercices de mémoire à télécharger, plus d’une dizaine de fiches d’activité, ou encore de quoi organiser des quiz ou des blind-test. Autant d’activités pour « maintenir l’activité cognitive, la motricité, mais aussi pour maintenir un lien social et des repères spatio-temporels » , explique l’animatrice.

De quoi aider bien des familles mais aussi des professionnels dans une période où, peut-être plus encore que d’habitude, « la mission des animateurs de venir en soutien d’équipes soignantes en souffrance » , estime Amandine Wu.