Point sur la vaccination en Essonne au 11 avril

En une semaine, du lundi 5 au dimanche 11 avril, le nombre de personnes vaccinées en Essonne est passé de à 190898 à 219818, soit près de 29000 injections supplémentaires en 7 jours. Un nombre de doses quasiment équivalent à celui de la semaine précédente donc.

« Depuis le début de la campagne de vaccination, 101 634 personnes de plus de 75 ans ont bénéficié du vaccin », précise la préfecture de l’Essonne. La vaccination s’est poursuivi le week-end dernier : 1173 personnes se sont fait vacciner au centre de Fleury-Mérogis et 777 au centre de Palaiseau. Les deux centres administraient ce week-end uniquement des secondes injections.

La préfecture annonce surtout « une augmentation du nombre de doses allouées à la semaine dans les centres » du département. De plus, ce lundi 12 avril, a ouvert à Sainte-Geneviève-des-Bois un centre de vaccination de grande capacité, fonctionnant avec l’appui de plusieurs communes de l’agglomération Cœur d’Essonne.

« Ce dernier démarrera avec plus de 3000 injections par semaine et montera progressivement en puissance afin de répondre à l’effort vaccinal », annonce la préfecture.

Enfin, la campagne téléphonique menée par la CPAM a débuté. Celle-ci s’adresse aux personnes de plus de 75 ans non vaccinées. Au total, 5 centres dédiés à ce dispositif sont prévus (Igny, Etampes, Mennecy et Corbeil-Essonnes), d’autres centres devraient être ajoutés dans les prochaines semaines.