Point sur la vaccination en Essonne au 16 mai

Du lundi 10 au dimanche 16 mai, le nombre de personnes vaccinées en Essonne est passé de 386 649 à 443 781, soit près de 57 000 injections supplémentaires en 7 jours. Un nombre de doses supérieur de 8000 environ à celui de la semaine précédente donc.

Au total, ce sont donc 315 226 premières et 115 895 secondes injections qui ont été administrées dans le département. En ce qui concerne les plus de 75 ans, cela représente «72 261 premières et 59 642 secondes injections réalisées jusqu’à ce jour », précise la préfecture de l’Essonne. On voit ici que l’on atteint un seuil de vaccination pour les plus de 75 ans, avec une très faible augmentation pour les plus de 75 ans sur la première injection.

Au cours du week-end des 15 et 16 mai, « les centres de vaccination de Fleury-Mérogis ainsi que de Palaiseau ont ouvert, permettant d’administrer respectivement 2 610 et 3 036 doses de vaccins. Ils ouvriront de nouveau pour le week-end de la Pentecôte. De plus, un centre de vaccination déployé ce week-end aux Ulis a permis de réaliser plus de 1000 doses de vaccins », ajoute la préfecture.