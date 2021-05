Point sur la vaccination en Essonne au 23 mai

Du lundi 17 au dimanche 23 mai, le nombre de personnes vaccinées en Essonne est passé de 443 781 à 507 231, soit près de 64 000 injections supplémentaires en 7 jours. Un nombre de doses supérieur de 7000 environ à celui de la semaine précédente donc.

Au total, ce sont donc 371 118 premières et 136 113 secondes injections qui ont été administrées dans le département. Il y a donc 20 000 personnes de plus qui sont protégées du virus de la Covid-19.

En ce qui concerne les plus de 75 ans, 73 195 premières injections ont été réalisées au 23 mai. Cela représente 934 personnes de plus de 75 ans qui ont eu une première injection au cours de la semaine.

Si l’on se réfère à la pyramide des âges de l’INSEE pour le département, cela signifie qu’environ la moitié seulement des plus de 75 ans a été vacciné. Bien loin d’une couverture idéale donc.

Toujours pour les plus de 75 ans, « 60 409 secondes injections ont été administrées », précise la préfecture de l’Essonne.

Au cours du week-end des 22 et 23 mai, « les centres de vaccination temporaires de Palaiseau et Fleury-Mérogis ont de nouveau ouvert en ce week-end prolongé et ont permis de réaliser respectivement 4 832 et 2 592 injections. », précise la préfecture.