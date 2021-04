Point sur la vaccination en Essonne au 25 avril

En une semaine, du lundi 19 au dimanche 25 avril, le nombre de personnes vaccinées en Essonne est passé de 256656 à 296649, soit près de 40000 injections supplémentaires en 7 jours. Un nombre de doses supérieur de 3000 environ à celui de la semaine précédente donc.

Sur ce total, il y a eu 206965 premières injection. Concernant les personnes de plus de 75 ans, « ce sont 67685 premières injections et 52980 secondes injections qui ont été réalisées », précise la préfecture de l’Essonne.

Au cours du week-end des 24 et 25 avril, « les centres temporaires de Fleury-Mérogis et Palaiseau ont permis de vacciner respectivement 2203 et 2201 personnes », précise la préfecture.