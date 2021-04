Point sur la vaccination en Essonne au 4 avril

En une semaine, du lundi 29 mars au dimanche 4 avril, le nombre de personnes vaccinées en Essonne passer de 162955 à 190898, soit près de 28000 injections supplémentaires en 7 jours. Environ 6000 doses de moins que la semaine précédente donc.

Le rythme de vaccination qui s’était accéléré ces dernières semaines a donc ralentir au cours des derniers jours. Depuis le début de la campagne de vaccination, 92120 personnes de plus de 75 ans ont bénéficié du vaccin. Une progression d’un peu plus de 10000 personnes en une semaine.

Au cours du week-end des 3 et 4 avril, 400 premières injections et 1400 secondes injections ont été réalisées au centre de vaccination éphémère de Palaiseau ainsi que 1990 secondes injections dans celui de Fleury-Mérogis. « Le travail se poursuit pour la création d’un centre de vaccination de grande capacité, dont l’ouverture est prévue pour la seconde quinzaine du mois d’avril », précise également la préfecture de l’Essonne.

Des efforts sont également faits pour rendre la vaccination au public qui en est aujourd’hui éloigné. « Dans le cadre du dispositif “aller-vers”, une équipe mobile dédiée se rend au sein des foyers de travailleurs migrants afin d’en vacciner les résidents. De plus, une campagne téléphonique menée par l’Assurance Maladie débute cette semaine, s’adressant aux personnes de plus de 75 ans non vaccinées. Ces dernières seront orientées vers 5 centres de vaccination permanents à Igny, Etampes, Mennecy, Epinay-sous-Sénart et Corbeil-Essonnes où des rendez-vous leur seront réservés », annonce-t-elle également.

Concernant le calendrier dans les semaines et mois à venir, l’élargissement des publics éligibles « devrait permettre l’ouverture de la vaccination à tous les plus de 60 ans à partir du 16 avril. Les plus de 50 ans pourront, quant à eux, se faire vacciner à partir du 5 mai. Enfin, les plus de 18 ans pourraient bénéficier du vaccin à partir de mi-juin », anticipe la préfecture.