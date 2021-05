Point sur la vaccination en Essonne au 9 mai

Depuis le lundi 3 au dimanche 9 mai, le nombre de personnes vaccinées en Essonne est passé de 336 839 à 296 649, soit près de 49 000 injections supplémentaires en 7 jours. Un nombre de doses supérieur de 9000 environ à celui de la semaine précédente donc.

Au total, ce sont donc 272 780 premières et 115 895 secondes injections qui ont été administrées dans le département. En ce qui concerne les plus de 75 ans cela représente « 71 229 premières et 57 891 secondes injections réalisées jusqu’à ce jour », précise la préfecture de l’Essonne.

Au cours du week-end des 8 et 9 mai, « les centres de Palaiseau et Fleury-Mérogis ont réalisé respectivement 1 300 et 2 598 injections au total ce week-end du 8 et 9 mai. Les centres de Draveil et Grigny, ouverts exceptionnellement, ont permis 1 435 injections à Draveil et 525 à Grigny », ajoute la préfecture.

La vaccination étendue à un plus large public