Présidentielle : 200 élus de l’Essonne appellent à voter Macron

A quelques jours du second tour de l’élection présidentielle, plus de 200 élus du département de l’Essonne ont annoncé dans une tribune, jeudi 21 avril, qu’ils voteraient pour Emmanuel Macron. « Certains signataires soutiennent Emmanuel Macron, d’autres lui sont opposés. Mais, en conscience, dans le respect de nos sensibilités, nous voterons tous sans hésitation pour lui le 24 avril prochain. Ensemble, nous faisons un constat commun : le risque d’une victoire de l’extrême droite à l’élection présidentielle. Face à un tel risque, nous pensons qu’il n’est pas possible de rester silencieux, que chacun doit, en conscience, faire son choix. Ce risque n’est plus une chimère, c’est un danger réel. Un danger pour les valeurs que nous défendons en tant que citoyens et élus de la République, dans un département qui a fait de ces valeurs le terreau de sa croissance. Un danger pour la cohésion sociale de notre société, dans un département où nous œuvrons pour cette concorde. Un danger pour notre place en Europe et dans le monde, dans un département qui en mesure l’importance. Un danger pour l’avenir du pays, alors que nous devons affronter des crises et des tensions nombreuses, alors que nous voulons maintenir les dynamiques économiques, scientifiques et agricoles qui définissent l’Essonne mais aussi réussir la transition écologique pour préserver notre territoire« , confient les signataires de cette tribune.

Parmi eux, 103 maires, parlementaires, conseillers départementaux et régionaux :

Damien Allouch, maire d’Epinay-sous-Sénart

Stéphanie Atger, députée de la 6e circonscription

Stephane Bazile, maire de Saulx-les-Chartreux

Stéphane Beaudet, maire d’Evry-Courcouronnes

Guillaume Bellinelli, maire de Roinville

Lamia Bensarsa Reda, maire de Juvisy-sur-Orge

Christian Beraud, maire d’Arpajon

Jérome Bérenger, vice-président du conseil départemental

Patricia Bergdolt, maire de Boutigny

William Berrichillo, maire de St Maurice Montcouronne

Thérèse Blanchier, maire de Vaugrigneuse

Dominique Bougraud, vice-présidente du conseil départemental

Yvon Boukaya, maire de Fontaine-la-Rivière

Michel Bournat, maire de Gif-sur-Yvette

Dany Boyer, vice-présidente du conseil départemental

Rémi Boyer, President de la CCDH

Éric Braive, maire de Leuville-sur-orge

Samia Cartier, conseillère départementale

Jean-Louis Chandellier, maire de Brouy

Pascal Chatagnon, conseiller départemental

Cendrine Chaumont, conseillère départementale

Thomas Chazal, maire de Vigneux

François Cholley, maire de Villemoisson

Francis Chouat, député de la 1ère circonscription

Michel Collet, maire de Guibeville

Corinne Cordier, maire de St Vrain

José Correira, maire de Corbreuse

Olivier Corzani, maire de Fleury-Mérogis

Bernardin Coudoro, maire de Buno-Bonneveaux

Gregory Courtas, maire de Pussay

Guy Crosnier, maire de La Forêt-Sainte-Croix

Victor Da Silva, maire de Villebon-sur-Yvette

Michaël Damiati, maire de Crosne

Amélie de Montchalin, conseillère régionale

Paolo De Carvalho, maire de Dourdan

Patrick De Lucas, maire de Chamarande

Thierry Degivry, maire de Fontenay-les-Briis

Vincent Delahaye, vice-Président du sénat

Kim Delmotte, maire de Cheptainville

Christelle Deloison, maire de Saint Cyr la Rivière

Stephane Demeulemeester, maire de Saint-Hilaire

Huguette Denis, maire de Roinvilliers

Jérôme Desnoue, maire de Champmotteux

Jean-Philippe Dugoin Clément, maire de Mennecy

Marianne Duranton, maire de Morsang-sur-Orge

François Durovray, President du conseil départemental

Gilles Fraysse, maire de Villiers-sur-Orge

Stéphane Galiné, maire de Bouray sur Juine

Bruno Gallier, maire de Brunoy

Julien Garcia, maire d’Etrechy

Jean-Marie Gelé, maire de Saint Cheron

Sylvie Gibert, conseillère départementale

Jacques Gombault, maire d’Ormoy

Christian Gourin, maire de Souzy-la-Briche

Aurélie Gros, maire du Coudray Montceaux

Marie Guévenoux, députée de la 9e circonscription

Jocelyne Guidez, sénatrice

Carine Houdouin, maire de Richarville

Edwige Huot-Marchand, maire de Gometz-la-Ville

Patrick Imbert, vice-président du conseil départemental

Sandrine Jacquet, maire de Champcueil

Georges Joubert, maire de Marolles en Hurepoix

Anne-Marie Jourdanneau-Fort, conseillère départementale

Nathalie Lallier, maire de Paray-vieille-poste

Sandrine Lamiré, conseillère régionale

Christian Lardière, maire de Linas

Philippe Le Fol, maire d’Avrainville

Dominique Leroux, maire de Boissy-la-Rivière

Yvan Lubraneski, maire des Molieres

Édouard Matt, maire d’Egly

Véronique Mayeur, maire de Breuillet

Nicolas Méary, maire de Bretigny-sur-Orge

Michael Merigot, maire d’Ormoy-la-Rivière

Denis Meunier, maire d’Auvers St George

Eric Meyer, maire de Abbéville-la-rivière

Michel Morichon, maire de Bouville

Pierre-Alexandre Mouret, maire de Saint-Aubin

Anne Pelletier, maire de Bievres

Didier Perrier, maire de Nozay

Frédéric Petitta, maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Antoine Poupinel, maire de Torfou

Daphné Ract-Madoux, sénatrice

Stéphane Raffali, maire de Ris-Orangis

Pierre-Alain Raphan, député de la 10e circonscription

Gérard Rassier, maire d’Echarcon

Marie-Pierre Rixain, députée de la 4e circonscription

Alberto Rodrigues, maire de Breux-Jouy

Laetitia Romeiro Dias, députée de la 3e circonscription

David Ros, maire d’Orsay

Nicolas Samsoen, maire de Massy

Christian Schoettl, maire de Janvry

Lucie Sellem, maire de Gometz-le-Châtel

Pascal Simonot, maire de Moigny

Sylvain Tanguy, maire du Plessis Paté

Chantal Thiriet, maire de Limours

Igor Trickovski, maire de Villejust

Esperance Vieira, maire de Courances

Dominique Verots, maire de Saint-Pierre-du-Perray

Jean-Francois Vigier, maire de Bures-sur-Yvette

Francisque Vigouroux, maire d’Igny

Jean-Marie Vilain, maire de Viry-Chatillon

Yves Villate, maire de St Escobille

Denis Yannou, maire d’Arrancourt

Ainsi que 116 adjoints et conseillers municipaux.