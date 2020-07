Protéger les enfants de l’exploitation numérique

Le sénateur de l’Essonne Jean-Raymond Hugonet était rapporteur de la proposition de loi relative à l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plates-formes en ligne.

Protéger les mineurs face à des nouvelles formes d’exploitation permises par la révolution numérique est tout le sens de cette proposition de loi. Ces nouvelles formes d’exploitations sont « d’autant plus insidieuses qu’elles ont l’air parfaitement innocentes et ludiques. Nous ne sommes plus dans le travail “à la mine”. Pourtant, depuis plusieurs années, des “chaînes” mettant en scène des enfants filmés par leurs parents se multiplient sur les plates-formes de partage de vidéos en ligne », a-t-il rappelé devant ses collègues de la haute assemblée.

Avec parfois des dizaines de millions de vues et une source de revenus conséquente pour les parents…