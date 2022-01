Quand le Passe Navigo devient un passeport culturel

Depuis le 10 janvier, tous les détenteurs du Passe Navigo ont accès à plus de 300 établissements culturels partenaires.

Désormais, en plus de desservir les lieux culturels, le Passe Navigo vous en ouvre les portes ! Depuis le 10 janvier, tous les abonnés des transports franciliens, titulaires d’un abonnement en cours de validité (hors Navigo Jour, Easy et Découverte), bénéficient d’offres avantageuses dans plus de 300 établissements culturels de la région Ile-de-France. En effet, les détenteurs du Passe Navigo doivent présenter leur abonnement à l’entrée du lieu partenaire pour profiter de tarifs réduits sur les entrées et les services, ainsi que recevoir des cadeaux de bienvenue (tote bag, boissons chaudes, documentation, etc.). « L’objectif est d’encourager les Franciliens à se rendre dans les lieux culturels en transport en commun et favoriser le tourisme de proximité. De nouvelles perspectives de découvertes et de loisirs sont désormais accessibles aux usagers des transports publics franciliens, au sein des structures et établissements culturels, artistiques et patrimoniaux, parfois méconnus des Franciliens, qui font la richesse de notre région », s’enthousiasment Ile-de-France Mobilités et la Région. L’occasion donc de visiter des sites essonniens comme la Maison Cocteau, à Milly-la-Forêt, ou encore la Propriété Caillebotte, à Yerres.

Afin de découvrir les lieux partenaires, une cartographie dynamique, régulièrement mise à jour, est disponible sur le site Internet d’Ile-de-France Mobilités.