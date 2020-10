Rescapé des attentats du Bataclan, David Fritz Goeppinger se livre avec « Un jour dans notre vie »

« Comment dormir après tout ça ? » Et comment se réveiller du cauchemar ? Au sens propre, c’est chez son ami Guillaume que David émerge du sommeil le 14 novembre. Après être allé chercher sa voiture -encore garée près du Bataclan-, il rentre à Athis-Mons. « J’avais les mêmes vêtements, la même voiture et j’empruntais la même route que d’habitude. Pourtant je n’étais plus la même personne. C’est une sensation très étrange, comme si je rentrais après des années d’absence« , se rappelle t-il.

Une situation qui se poursuit jusqu’à cette soirée où il lace ses bottes et s’apprête à se rendre, à contre-cœur, au concert des Eagles of Death Metal auquel il a été invité. L’événement a lieu au Bataclan, le 13 novembre 2015.

Retour à Athis-Mons, en 2015, où David mène une vie somme toute classique de banlieusard. Après avoir « fait les 400 coups » au lycée Clément-Ader avec son ami Dylan et avoir découvert la photographie, dont il désire faire son métier (malgré les réticences de ses conseillers d’orientation qui le collent d’abord dans une formation… d’électricien), le jeune homme a évolué. Au volant de sa Twingo, il effectue chaque jour le trajet reliant Athis -où il vit chez ses parents- et le River, bar parisien duquel il est devenu directeur.

Cinq ans plus tard, on peut parfois croiser David dans l’un des coffee-shop parisiens qu’il apprécie et dans lequel il a écrit une partie de son livre. Avec ses cheveux longs, ses épaules carrées, son air sincèrement aimable et son humour certain, il a tout du pote que tout le monde aimerait avoir. Aujourd’hui, si il a encore du mal à répondre à la question « ça va mieux ? », le jeune homme de 28 ans a avancé. Il est à présent marié, parisien et a réalisé son envie d’enfance de devenir photographe professionnel. Seule signe extérieur de son traumatisme : l’un de ses nombreux tatouages, qui mentionne la date des attentats en chiffres romains.