Restriction et usage de l’eau : seuil d’alerte et restrictions pour la Rémarde, seuil de vigilance pour l’Essonne

Des restrictions sont mises en place pour le bassin versant de l’Orge et de ses affluents, tandis que les pouvoirs publics appellent au civisme des usagers en ce qui concerne les bassins versants de l’Essonne, la Juine, l’Ecole et leurs affluents.

Avec la sécheresse persistante qui marque cet été 2020, les débits des cours d’eaux diminuent parfois drastiquement au point d’atteindre un niveau critique. Afin d’éviter que la situation ne s’aggrave, notamment pour les petits cours d’eau, un dispositif d’encadrement a été mis en place et se déclenche à certains seuils de référence. L’un de ces seuils a justement été dépassé sur la rivière de la Rémarde, entraînant de fait un passage en « alerte renforcée ». La mesure concerne l’ensemble du bassin versant de l’Orge et de ses affluents, à l’exception de l’Yvette et ses affluents. Des restrictions sont ainsi à noter, comme l’interdiction de laver son véhicule, d’arroser sa pelouse ou encore de remplir sa piscine. Pour connaître toutes les restrictions et savoir si votre commune est concernée par cet arrêté préfectoral, suivez ce lien.

Seuil de vigilance pour l’Essonne