Sud-Essonne : les ventes directes à la ferme au rendez-vous

En cette période de confinement, les producteurs continuent de proposer leurs produits en direct à la ferme.

Ils sont maraîchers, céréaliers, exploitants avicoles… Tous répondent favorables à la demande du gouvernement et continuent de fournir des denrées alimentaires aux clients. Toutes les personnes contactées précisent qu’il n’y a aucune pénurie et qu’ils prennent les mesures de sécurité très au sérieux au sein de leur boutique.

Des horaires habituels et plus de production

Du côté de Milly-la-Forêt, l’herboristerie de Catherine Bosc-Bierne garde les mêmes heures d’ouverture que d’habitude. « Nous imposons une personne maximum dans le magasin, explique Robin Noyer. Les autres clients attendent devant et sont priés de respecter les distances recommandées. » L’Herbier de Milly met à disposition les légumes de ses propres champs et s’approvisionnent également à Rungis. La boutique propose des livraisons sur la commune et celles avoisinantes par mail : [email protected]

A la ferme du Pignon blanc de Corbreuse, on se veut rassurant. « On a décidé de ne pas ajouter de la peur à l’angoisse », souligne Sylvain Barbery, exploitant avicole. Les jours d’envoi à l’abattoir, de commandes et d’ouverture sont inchangés. « Nous avons doublé les volumes d’abattage et les prochains poulets sont en train de grandir. Pour ceux qui n’ont pas pu en obtenir, nous avons un bon stock de rillettes », sourit-il. Il prévient également qu’il faut réserver avant de se déplacer (06.49.06.04.52) et invite, comme le gouvernement le préconise, à rester chez soi.

Ouverts non-stop

Emile et une graine, dont le siège social est basé à Soisy-sur-Ecole, a décidé d’être ouvert tout le temps. A l’entrée de la ferme de Frémigny, les produits sont énumérés sur une pancarte : quinoa, pois chiche, lentilles corail et vertes. Les « grainiculteurs » proposent aussi du miel. Il suffit de demander ! « Les gens nous appellent (06.74.12.35.76), on prépare la commande et on les sert avec précaution », indique Morgane Brierre. Idem chez Nicolas Galpin à Auvernaux : « la ferme est ouverte en non-stop ».

Pour vous rendre chez les producteurs, pensez à vous munir d’une attestation de sortie dérogatoire cochée et signée avec la date du jour. Nous profitons de cet article pour remercier l’ensemble du personnel dans les commerces alimentaires qui œuvrent chaque jour pour nourrir les Essonniens.

Si vous êtes producteurs, vous pouvez nous confier notre témoignage afin de l’ajouter dans notre article à l’adresse suivante : [email protected]