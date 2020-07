Tourisme : l’Essonne veut conquérir des fans

Le Conseil départemental voit dans le tourisme un levier de développement économique.

Le département de l’Essonne est situé dans la région la plus touristique de France, mais il en est le département le moins visité. Une situation à laquelle le Conseil départemental entend bien remédier avec plusieurs actions mises en place et que le président, François Durovray, et sa vice-présidente déléguée au tourisme, Aurélie Gros, ont rappelé lors du lancement de la saison touristique estivale le samedi 27 juin au parc loisirs Aventure Floreval.

« Nous souhaitons poursuivre la stratégie mise en place l’an dernier. Notre programme Fan d’Essonne a déjà séduit 2 400 personnes et nous souhaitons amplifier ce résultat cette année », a rappelé François Durovray. A l’heure actuelle, on vient en Essonne en vacances ou en week-end pour voir de la famille ou des amis a indiqué François Durovray.