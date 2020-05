Une culture locale : le Potager d’Olivier et Culture Chanvre unis

Le Républicain de l’Essonne s’engage avec IledeFrance Terre de saveurs, organisme associé à la Région Ile-de-France et présidé par le conseiller régional Gérard Hébert, pour valoriser l’identité du territoire francilien et le faire partager par tous. Cette valorisation passe par la nouvelle marque de territoire « Produit en Ile-de-France » née en 2018. Cette marque compte d’ores et déjà 1 400 produits dont un nombre important proviennent du territoire essonnien. Ce sont ces productions du terroir de notre département que votre journal présentera chaque semaine dans cette page.

Le potager d’Olivier

En période de confinement pour éviter la propagation du virus covid-19, le potager d‘Olivier augmente ses plages horaires. « Nous ouvrons le mardi et le vendredi de 15h à 18h et nous proposons des paniers complets à 13 euros », explique Isabelle Desforges, agricultrice à Bouville avec son mari Olivier. La vente se fait en circuit-court, du producteur au consommateur dans la boutique de la ferme de Noncerve, située sur la RN191 entre Le Mesnil-Racoin et Orveau. Les agriculteurs se déplacent aussi au marché d‘Auvers-Saint-Georges tous les samedis matins.

Tout a commencé il y a vingt ans. « C’était un petit carré de terre et aujourd’hui, on est entre 7 et 8 hectares », sourit Isabelle Desforges. En ce moment, sous les serres, il y a fraisiers (voir photo), framboisiers, épinards et radis en cours de pousse. Dans le potager, le couple d‘agriculteurs propose parmi les légumes de saison, des variétés anciennes comme le topinambour, l’héliantis (voir ci-dessous), le persil racine ou encore l’oca du Pérou.

Ici, les productions sont chouchoutées. « J’élève mes légumes comme mes enfants, je les nourris quand ils ont faim et les soigne quand ils sont malades. Je vends tous les produits que la terre veut bien me donner ! », indique Isabelle Desforges. Sous forme de panier ou en vrac, c’est comme il vous plaira : « nous envoyons à nos clients la liste des produits disponibles chaque semaine. Ils peuvent faire des pré-commandes et récupérer leurs achats vendredi soir. »

Parmi les habitués, il y a Jérémy du restaurant « Le 91150 » à Etampes : « je prends au maximum des fruits et légumes du coin. Le potager d‘Olivier m’a été présenté par un ami fromager et depuis, je n’utilise que leurs produits dans mon burger Le Maraîcher. » Ici, rien n’est jeté, tout se mange. Les légumes jugés « moches » comme les carottes biscornues sont vendus pour les chevaux. Impliqué pour les associations d‘aide aux personnes démunies, le potager d‘Olivier passe par la plate-forme Solidarités des producteurs agricoles et des filières alimentaires (Solaal) pour proposer ses légumes invendus à faible durée de conservation comme les courgettes.

Culture Chanvre

Le Parc naturel régional du Gâtinais français (PNRGF) a lancé un appel aux producteurs il y a près de dix ans. « On a souhaité aider la filière du chanvre, indique Jean-Jacques Boussaingault, président et fondateur du PNRGF. C’est une des plantes les plus écologiques car il n’y besoin d’aucun intrant, ni pesticide et très peu d’eau. Tout est bon dedans. » Les Desforges ont répondu présent. Olivier travaille la tige pour sa qualité d’isolant et Isabelle se tourne vers la graine et la feuille pour concevoir des produits cosmétiques et alimentaires. Avec la graine, on fera de l’huile, de la farine et des graines à grignoter et avec la feuille des infusion et même de la gelée de chanvre. Tous des produits labellisés par IledeFrance Terre de Saveurs.

« L’huile alimentaire est riche en omégas 3 et 6. Selon les naturopathes, elle a le meilleur équilibre et doit être consommée quotidiennement », souligne Isabelle Desforges. Ces acides gras essentiels luttent contre les maladies cardiaques et le mauvais cholestérol. Elle accompagne les salades ou se dépose en filet sur les plats chauds comme les tartes ou les pâtes : il ne faut pas la cuire. De son côté, la farine est très protéinée : 40 g pour 100 g. Elle est donc idéale pour les végétariens et les sportifs mais aussi pour ajouter un goût de noisette dans les pâtisseries.

Les produits alimentaires sont confectionnés avec d’autres producteurs du Sud-Essonne. Les graines de chanvre sont écrasées dans la presse de l’Huilerie de l’Orme creux à Corbreuse. « Ludovic Joiris nous produit l’huile et la farine », souligne Isabelle Desforges. La gelée de chanvre est produite dans l’atelier « Sur l’étagère du haut » à Boutigny-sur-Essonne. « Quand j’ai découvert qu’il existait de la gelée de foin, j’ai voulu tenter l’expérience avec le chanvre. » Isabelle Desforges s’est donc tournée vers Nathalie Macker pour créer une gelée au goût fleuri mêlant l’infusion de chanvre, la verveine citronnée et du fenouil.

Deux infusions sont proposées à partir des feuilles récoltées vertes. « Nous les faisons sécher dans le grenier ou bien sur un drap sur la pelouse quand il fait chaud. » Une pour ceux qui apprécient le goût naturel du chanvre et une seconde à base de verveine citronnée. « Des personnes m’ont confié mieux dormir depuis qu’elles buvaient cette tisane, confie Isabelle Desforges. Elle est calmante et digestive. » Une solution naturelle pour prendre soin de soi.

• Adresse : Ferme de Noncerve

à La Ferté-Alais

Tél. : 06.88.70.73.87

Le Potager d’Olivier :

Mail : [email protected]

Facebook : @leportagerdolivier

Horaires classiques :

Vendredi de 15h à 18h

Ouverture en période de confinement :

Mardi et vendredi de 15h à 18h

Culture Chanvre :

Mail : [email protected]

Site : www.culturechanvre.fr

Vente directe à la ferme, sur le marché d’Auvers-Saint-Georges le samedi matin ou sur le site de La Ruche qui dit oui

