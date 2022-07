Une vingtaine d’infractions relevées lors d’un contrôle de police sur la RN 20

Une vaste opération de contrôle a eu lieu mardi 28 juin sur la RN 20 à hauteur de Montlhéry, suite à un grave accident de la route le week-end précédent : le pronostic vital du motard est toujours engagé.

Positionnés au bord de la Nationale 20, entre l’hôtel Ibis et le McDonald’s de Montlhéry, les fonctionnaires de police ont très rapidement été identifiés sur l’application de navigation Waze. Mardi 28 juin, les policiers de la circonscription de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui regroupe 13 communes, ont organisé une vaste opération de contrôle sur cet axe structurant et souvent saturé. Une opération qui a permis de contrôler près de 80 automobilistes et motards pour excès de vitesse ou conduite inadaptée. L’occasion de rappeler que cette portion de la RN 20 est limitée à 50 km/h et que l’inter-file autorisée aux deux-roues doit respecter certaines règles : « circuler entre les voitures à condition que les véhicules soient à l’arrêt ou roulent à moins de 50 km/h. Les motards également doivent circuler en dessous de cette vitesse« , précise le commissaire Elsa Watteel, chef de la circonscription d’agglomération de Sainte-Geneviève-des-Bois. Une piqûre de rappel importante après le grave accident du week-end précédent où un motard, qui doit prochainement devenir papa, est toujours entre la vie et la mort.

« C’est un axe très emprunté par les poids-lourds, les voitures, les deux-roues et les piétons qui peuvent traverser à certains endroits. Nous avons malheureusement une reprise forte de l’accidentologie car depuis le début de l’année nous déplorons quatre accidents mortels (trois motards et une piétonne). Malheureusement, dans la majorité des accidents grave, la vitesse est très souvent la cause. Et l’alcool, quand ce ne sont pas les deux en même temps…« , précise la commissaire Watteel, qui a pu compter sur le soutien de la police municipale et le renfort de motards pour mener à bien cette opération. Soit une vingtaine d’agents mobilisés.