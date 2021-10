A Draveil, quel avenir pour le monument aux morts ?

Dans le cadre des travaux de rénovation du cœur de ville, le monument aux morts devrait déménager entre le théâtre D. Cardwell et les bâtiments annexes du Château de Villiers.

« En moins d’un an, ce monument serait devenu un « paria » qui déplore le centre-ville et qu’il faut exiler ! » Etienne Quatrelivre est président de l’Association des médaillés militaires de Draveil. Depuis quelques semaines, le titulaire de la Légion d’honneur multiplie les courriers à la municipalité draveilloise. Et il n’est pas le seul. L’antenne locale de l’association du Souvenir français, l’association des Amis du Château de Villiers ainsi que Christian Chardonnet, élu d’opposition, sont également vent debout contre le déplacement du monument aux morts. La mairie, que nous avons contactée, n’a pas répondu à nos sollicitations.

Ce déménagement s’inscrirait dans le cadre des travaux du Chantier de la Zac, qui prévoit le rénovation du cœur de ville…