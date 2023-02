A Draveil, un médecin généraliste a rejoint l’équipe du cabinet pluridisciplinaire

En activité depuis le lundi 16 janvier, le docteur Ashvinsingh Lout a déjà vu 400 personnes prendre rendez-vous. Son planning de consultations est complet pour les deux prochains mois.

« Je suis attendu comme le messie !« , plaisante Vincent Ashvinsingh Lout, assis à son bureau, au cabinet de santé pluridisciplinaire situé au 6, rue Jean-Moulin à Draveil. Le docteur généraliste a rejoint l’équipe, déjà composée de trois sages-femmes, une ostéopathe, une orthophoniste, deux psychomotriciennes et une médecin généraliste, le lundi 16 janvier. Une arrivée qui tombe à pic, étant donné que les médecins se font rares dans le département, même si la commune de Draveil en compterait une dizaine.

Sans surprise, le généraliste a très vite été pris d’assaut : « En trois semaines, 400 personnes ont pris rendez-vous […] mon planning est complet pour les deux prochains mois« , détaille l’homme de 36 ans. Sa nouvelle patientèle, en majorité âgée d’au moins 70 ans, le consulte le plus souvent pour des affections de longue durée ou des urgences. « Il y a des personnes qui sont diabétiques depuis deux ans et qui sont sans médecin référent. Alors oui les ordonnances ont été renouvelées par la Maison de santé ou les urgences, mais ces personnes n’ont pas de suivi. » Même si son planning est complet, cela n’empêche pas le praticien de prendre de nouveaux patients et ce, « sans limite géographique« .