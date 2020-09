A Epinay-sous-Sénart, des travaux en cours dans les rues Victor-Hugo et Anatole-France

Depuis le 31 août, des travaux sont en cours dans les rues Victor-Hugo, Anatole-France et place du Marché.

Des travaux d’essais sur le réseau d’assainissement situés sur l’avenue Victor-Hugo, la rue Anatole-France et sur la place du Marché, depuis le 31 août et jusqu’au 31 octobre. « La circulation et le stationnement seront interdits et déclarés gênants sur la totalité du parking et du parvis de l’église devant le centre commercial principal. Le stationnement sera interdit et déclaré gênant dans la rue Anatole France en face du Franprix. Les véhicules en infraction seront verbalisés et mis en fourrière », prévient la mairie.

Les travaux se dérouleront en demi-chaussée dans la rue Anatole-France, et l’avenue Victor-Hugo et une signalisation spécifique sera mise en place. A compter du 31 septembre et jusqu’au 31 octobre, les travaux seront réalisés par demi-chaussée dans la rue Anatole-France et l’avenue Victor-Hugo au niveau du giratoire. Le stationnement sera interdit et déclaré gênant dans la rue Anatole-France et l’avenue Victor-Hugo durant cette phase de travaux.