A Evry-Courcouronnes, le « Spot » pose sa première pierre

Vendredi 11 février se tenait la cérémonie de pose de la première pierre du « Spot », qui viendra transformer le centre commercial Evry 2 dans les années à venir.

Preuve de l’importance donnée à ce moment, nombreuses étaient les personnalités présentes à la pose de la première pierre du « Spot », vendredi 11 février sur la place de l’Agora. Francis Chouat, député, François Durovray, président du Département, Michel Bisson, président de Grand Paris Sud, Stéphane Beaudet, maire d’Evry-Courcouronnes, Eric Jallon, préfet de l’Essonne, entre autres, se sont déplacés pour marquer le début des travaux au sein du centre commercial Evry 2.

Ce projet de grande ampleur, qui prévoit notamment la construction d’une extension de 8 000 m2, réunira sur 126 000 m2 « une offre culture, loisirs, sport, santé et commerce ambitieuse, ainsi qu’un hall de restaurants inédit ». Le projet bénéficiera également d’une vaste opération de réaménagement du centre-ville d’Evry-Courcouronnes dans le cadre du programme Action Cœur de Ville impulsé par le gouvernement. « Elle s’inscrit ainsi dans le cadre de la redynamisation des espaces publics et équipements adjacents portés par Grand Paris Sud, à l’image de la place de l’Agora, de la place des Terrasses ou encore de la salle de spectacle des Arènes de l’Agora. Cette opération ambitieuse va s’accélérer avec l’arrivée du T12 express et du T-Zen 4. Il s’agira de transformer cette ancienne « nouvelle ville » pour accroitre son rayonnement en tant que capitale du territoire et améliorer l’expérience urbaine de ses habitants. »