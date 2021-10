A Evry-Courcouronnes, Ze Next Convention réunit quelques 2 500 passionnés

La convention dédiée à la pop-culture s’est déroulée du 1er au 3 octobre.

« C’est une réussite complète ! », se félicite Florent Mary, responsable de la communication et des relations publiques du rendez-vous Ze Next Convention qui s’est déroulée du 1er au 3 octobre à la Ferme de Bois Briard. Des concerts, des démonstrations de bretteurs, des bornes de jeux vidéo… Et un invité d’envergure internationale, John Rhys-Davies alias Gimli dans la saga du « Seigneur des Anneaux ».

Avec près de 2 500 passionnés au rendez-vous, la jeune convention, qui n’en est qu’à sa seconde itération, a déjà tout d’une grande.« On a déjà annoncé la troisième édition qui devrait probablement se dérouler en mai 2022, sur le thème « Donjons et dragons ». Nous aimerions bien, cette fois, avoir un acteur de la série Game of Thrones. »