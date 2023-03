A Fontenay-lès-Briis, quel avenir pour le château de la RATP ?

Fermé aux promeneurs depuis le début de l’année, le château de la RATP ne serait pour autant pas en danger, selon les dires du maire.

«Il s’agit d’un domaine privé, il n’est donc pas du ressort de la mairie de décider qui y a accès ou non », rappelle d’entrée de jeu Thierry Degivry, maire de Fontenay-lès-Briis. Alors que le château de la RATP rouvre habituellement les portes de son parc aux promeneurs à la mi-février, « pour 2023, il n’en sera pas ainsi », annonçait la mairie dans sa lettre d’information du 20 février.

Propriété de la CGT-RATP depuis 1937, le domaine est actuellement géré par un autre syndicat, majoritaire au Comité social économique (ndlr : ex-comité d’entreprise). « Ce dernier ne souhaite plus exploiter le lieu (charge trop importante au vu de la masse salariale en diminution). Cependant un bail les oblige à entretenir le château et son parc jusqu’en 2030 (à minima un gardien, un jardinier et du chauffage hors gel) ce qui représente un coût annuel de 300 000 €. Pour ces raisons et pour une question d’assurance, en l’état actuel le parc ne rouvrira pas », détaille l’hôtel de ville.