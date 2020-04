A Gif-sur-Yvette, une aide alimentaire exceptionnelle pour les plus démunis

Depuis le 23 avril, la commune fourni aux familles en difficulté des « tickets giffois » à dépenser dans les commerces de bouche de la ville.

Le confinement met en difficulté bien des familles et notamment les moins aisées. La question vitale de la nourriture est évidemment au centre des préoccupations alors que les cantines scolaires, qui permettaient d’assurer aux enfants de familles modestes à minima un repas complet et équilibré par jour tout en soulageant les finances des parents, sont fermées depuis plus d’un mois. En fonction du coefficient familial, le prix de ces repas scolaires peuvent en effet descendre jusqu’à une quasi-gratuité.

« Mécaniquement, le prix d’un repas à la maison est plus élevé que celui qu’un repas à la cantine. De plus, de nombreux parents se trouvent au chômage partiel et voient donc leurs revenus diminuer, rappelle Michel Bournat, maire de Gif-sur-Yvette. Les familles modestes se trouvent donc prises dans cette équation : des revenus en baisse et des coûts essentiels en hausse. Nous avons souhaité apporter une aide. »

Cette aide a pris le nom de « Tickets giffois », un dispositif qui concerne 132 familles pour 199 enfants. Depuis son lancement le 23 avril, les familles giffoises des quatre premières tranches du coefficient familial bénéficient, sous conditions de ressources, de 180 € par enfant en bons d’achats à dépenser chez l’ensemble des bouchers et primeurs de la commune. Les enfants en crèche sont également concernés et, pour ceux-là, des couches gratuites sont aussi prévues. Les personnes concernées ont été directement contactées par la commune. C’est le budget du Centre communal d’action sociale (CCAS) qui a été mobilisé pour cette dépense exceptionnelle.

Créer un cercle vertueux

« Il nous a fallu environ 15 jours de travail pour mettre ce dispositif en place, à l’annonce du prolongement du confinement. Evidemment, avant cela, des actions étaient déjà en place via le CCAS ou les associations, explique Yann Cauchetier, maire adjoint aux affaires sociales qui a piloté ce projet. Mais nous avions besoin de quelque chose de plus structurel, systématique, et d’aller au devant de situations qui allaient potentiellement devenir compliquées, avant qu’on ne vienne tirer la sonnette d’alarme. »

Les commerçants, quant à eux, n’ont pas été difficile à convaincre selon l’élu : « Il a fallu expliquer un peu comment cela allait fonctionner, mais tous étaient persuadés du bien fondé de cette idée et tous ont été d’accord« . Et pour cause, la municipalité souhaite également que ses Tickets giffois, uniquement utilisables chez de petits commerçants de la ville, entraîne un cercle vertueux en « permettant prioritairement d’aider des familles tout en les orientant vers nos commerces giffois, près de chez elles » , explique Yann Cauchetier. « Tout le monde pourrait finalement trouver son compte dans cette affaire. »