A la Ferme des Potagers, la nouvelle champignonnière met en valeur l’insertion

Depuis la fin de l’année 2022, la Ferme des Potagers de Marcoussis a relancé sa champignonnière et la production de pleurotes et shiitakés qui l’accompagnent.

En arrivant dans la commune de Marcoussis par son artère principale, il n’y a qu’à effectuer un petit virage à droite avant le centre-ville pour découvrir les installations. Depuis 22 ans déjà – sa création remonte à décembre 1999 – se trouve là, le long du chemin du Regard, un site à l’activité pour le moins surprenante : la Ferme des Potagers.

Un chantier d’insertion professionnelle basé sur le maraîchage biologique qui distribue, tout au long de l’année, des paniers hebdomadaires de produits frais à ses quelques 350 adhérents. Et en deux décennies, c’est peu dire que les petits algecos de l’association de la fin des années 90 ont pris de l’ampleur. Toujours sous le statut « loi 1901 », la Ferme des Potagers a ainsi varié son activité. D’abord grâce à la plantation d’une bouture et l’apparition d’une conserverie, en 2013, puis d’une boutique solidaire un an plus tard.