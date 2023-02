A l’école Jean-Moulin de Brétigny-sur-Orge, la scolarité d’un garçon handicapé menacée faute de soins

L’enfant de sept ans pourrait avoir à quitter son école faute d’infirmiers en mesure de lui prodiguer des soins sur place.

«Même lui s’inquiète beaucoup pour cette histoire. A la maison il ne parle que de ça, il a peur de rater son année », explique Fayza Lalili, maman de Riyan, sept ans et demi. Le petit Morangissois est victime de troubles des fonctions motrices, handicapé à 80 %, et, à ce titre, est inscrit depuis un an et demi à l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) de l’école Jean-Moulin à Brétigny-sur-Orge.

Mais, depuis les vacances de Noël, sa scolarité est dans la balance. Le garçon requiert en effet des soins deux fois par jour, qui étaient jusque là assurés par un infirmier. Avant que celui-ci ne quitte son poste « du jour au lendemain », selon Fayza Lalili. Depuis, la mère de famille traverse un véritable parcours du combattant pour éviter que son fils ne soit contraint de quitter l’école. « J’ai contacté tous les cabinets d’infirmiers de Brétigny et même au-delà, j’ai dû appeler une centaine de personnes. Partout, la même réponse : comme les soins doivent être donnés à heure fixe, il serait trop difficile pour les soignants de s’y tenir ».