A Montgeron, un collège finance ses projets grâce au recyclage des déchets

Afin de financer des projets scolaires, le collège Weiler de Montgeron a trouvé une technique qui allie écologie et solidarité. Par la collecte puis l’envoi de déchets à la société Terracycle, le collège accumule des points, qui sont ensuite convertis en euros.

A l’école, le développement durable prend de plus en plus de place. Les poubelles de différentes couleurs se font, peu à peu, une place dans les salles de classe. Au collège Weiler de Montgeron, une professeure a décidé d’aller plus loin et de faire du tri sélectif quelque chose de lucratif. Accompagnée de ses élèves, Carole Fillis, professeure de Sciences et vie de la Terre, collecte les déchets non acceptés par les filières traditionnelles de tri et les envoie à la société Terracycle afin de récolter des dons pour le foyer socio-éducatif de l’établissement. A l’initiative du projet : Adèle Bayart, professeure de chimie jusqu’en juin 2022.

« J’ai toujours cherché à trouver des solutions de recyclage pour les déchets qui ne peuvent être mis dans la poubelle jaune. Quand j’ai découvert Terracycle, j’ai beaucoup été inspirée par cette initiative qui permet de recycler de nombreux produits que nous utilisons au quotidien. J’ai alors commencé à engager le collège dans la démarche et je peux dire aujourd’hui, que toute la communauté du collège est très investie« , raconte Carole Fillis. Le principe est simple. Les produits sont collectés puis envoyés gratuitement par colis à Terracycle. « L’entreprise de recyclage se charge ensuite de les trier et de les stocker, le temps de rassembler les quantités nécessaires pour le processus de recyclage« , détaille la société. Les déchets collectés ne sont ainsi plus enfouis ou incinérés, évitant une pollution de l’air, mais fondus, puis moulés pour devenir « de nouveaux objets recyclés, tels que des bancs, des pots de fleurs ou des matériaux pour la construction« .