A Morsang-sur-Orge, plus de deux millions d’euros pour remodeler les centres de loisirs

La Région et le Département ont chacun signé un contrat avec la municipalité de Morsang-sur-Orge.

Marianne Duranton, maire de Morsang-sur-Orge, recevait lundi 10 juillet, en fin de journée, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Ile-de-France au Logement, à l’Aménagement durable des territoires et au Schéma directeur environnemental, et Michel Bournat, premier vice-président du Département. Les représentants de deux institutions étaient présents pour une double signature, entérinant l’octroi d’une subvention totale de plus de 2,5 millions d’euros à la commune : un million pour la Région dans le cadre d’un Contrat d’aménagement régional et 1 519 362 € pour le Département dans le cadre de son programme « Terre d’avenirs ».

Un événement « rare », a souligné l’édile, qui a expliqué avoir fait au mieux pour « optimiser les subventions » afin de mener deux projets d’envergure : la démolition et reconstruction du centre de loisirs Robespierre (1 581 440 €) et l’extension et réhabilitation du centre de loisirs La Source (1 896 341 €). L’objectif étant de mutualiser les quatre centres actuels, deux pour les maternels et deux pour les élémentaires, sur un unique site par tranche d’âge. « Cela nous permettra de mener des projets pédagogiques plus ambitieux, avec plus de cohérence sur les actions menées », a précisé Marianne Duranton, qui a ajouté que « sans ces subventions, la mairie n’aurait pas pu porter ces projets ». Elle espère les réaliser « au plus vite pour activer avant la fin du mandat de nouvelles subventions, cette fois axées vers les équipements sportifs des établissements scolaires ».

Michel Bournat et Jean-Philippe Dugoin-Clément ont tout deux félicité l’édile et ses services pour ces futures réalisations et ont insisté, après des semaines agitées, sur le rôle crucial des maires au sein de la République.