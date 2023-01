A Saint-Michel-sur-Orge, les travaux au bois des Roches vont bientôt débuter

Une réunion publique et deux chantiers citoyens sont prévus pour donner le coup d’envoi de ce chantier de réhabilitation.

Dix hectares de nature en ville qui, aujourd’hui, ne sont plus à la hauteur. C’est en tout cas le constat dressé par la municipalité de Saint-Michel-sur-Orge et qui justifie un important chantier de « réhabilitation » du bois des Roches, qui se déroulera pendant une bonne partie de l’année 2023. Pour donner officiellement le coup d’envoi de cet important projet, une réunion publique aura lieu sur place (à l’entrée du bois située entre le 64 et le 66, rue de Liers) le 21 janvier à 10h. Le montant de l’opération est estimé à un million d’euros hors taxes, essentiellement financé par Cœur d’Essonne agglomération. Le bois devrait être rendu aux promeneurs en septembre, sous réserve bien sûr d’éventuels aléas techniques ou météorologiques.

Menés respectivement en 2017 et 2018, un « diagnostic sur la gestion urbaine et sociale de proximité » puis une étude sur la réhabilitation du bois des Roches ont en effet fait état de plusieurs problèmes : « sentiment d’insécurité chez les usagers ; voirie piétonne trop étroite et fortement dégradée ; éclairage inefficace ; envahissement important par le laurier du Caucase qui a colonisé l’ensemble du bois, étouffant les sols et empêchant la régénération des essences endémiques ; absence d’accès technique carrossable pour la gestion du bois ; piétinement excessif et réseau anarchique de cheminements sauvages », énumère la mairie.