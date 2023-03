A Villemoisson-sur-Orge, la complémentaire santé solidaire « enfin sur les rails »

La proposition d’une complémentaire santé solidaire s’est concrétisée avec une réunion d’information qui s’est tenue le 7 mars.

« C’est dans mes cartons depuis longtemps mais maintenant, le projet est sur les rails, enfin ! », se réjouit Isabelle Grange, adjointe au maire de Villemoisson-sur-Orge en charge de la Solidarité. Mardi 7 mars, une réunion d’information sur la mise en place d’une complémentaire santé solidaire réunissait une cinquantaine de personnes au manoir du Vieux Logis.

« L’idée est partie d’un constat relayé par différentes personnes : des seniors qui payent leurs mutuelles à des prix exorbitants, souvent avec des garanties dont ils n’ont plus besoin, car ce n’est pas dans leur culture de mettre en concurrence les contrats, les personnes à leur compte qui, par définition, ne bénéficient pas d’une prise en charge employeur, ou encore les personnes au chômage », explique l’élue. Face à ces difficultés, elle fait ses recherches et découvre « Ma commune ma santé », mutuelle portée par l’association Actiom. « La rencontre a eu lieu avant le Covid et le contact a été bon, mais la crise a empêché d’organiser une réunion publique pour mettre en place tout cela. »