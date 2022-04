Ambiance country le temps d’un week-end au Plessis-Pâté

Les 16, 17 et 18 avril l’association Country Fun Attitude organise trois jours exceptionnels avec notamment le dernier concert au complet du groupe The Partners.

« La country, comme chaque danse, a des valeurs de partage. Avec elle, on danse tous la même chose, peu importe les niveaux ou même si on vient seul. Le groupe n’est pas figé« , explique Thibault Terrien, président de l’association Country Fun Attitude, originaire de Nozay.

Les 16, 17 et 18 avril, l’association organise trois jours exceptionnels, ouverts à tous, autour de la country. Au programme de cet événement qui investira l’espace Michel-Berger au Plessis-Pâté : des cours de country avec deux professeures, un bal, et deux concerts du groupe The Partners.