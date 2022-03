Au collège Moreau, les maths ont la cote

A l’occasion de sa traditionnelle semaine des mathématiques, le collège Moreau de Montlhéry organisait, mardi 8 mars, un échange avec le mathématicien et député de l’Essonne Cédric Villani.

Un échange traitant de mathématiques sur une scène de théâtre. Une centaine de collégiens levant le bras pour répondre à des questions comme « comment peut-on tracer un angle droit ? » ou « à quoi sert de savoir calculer la racine carrée de 2 ? » Ces mêmes élèves scandant tous en chœur le nom de Pythagore. Ceci n’est pas le récit du rêve le plus fou d’un jeune professeur de mathématiques, mais bien la scène qui s’est déroulée mardi 8 mars, au centre culturel Michel Spiral de Montlhéry.

En effet, dans le cadre de la semaine nationale des mathématiques, qui se termine le 14 mars (une date au passage fort à propos, puisqu’il s’agit du jour de la naissance d’Albert Einstein), l’intégralité des élèves du collège Moreau, mais aussi une partie de l’équipe éducative et l’inspectrice de l’académie de Versailles Catherine Gufflet, avaient rendez-vous en début d’après-midi dans les confortables sièges de la salle de spectacle montlhérienne pour un échange avec Cédric Villani. Le député a pour l’occasion laissé de côté ses fonctions d’homme politique pendant quelques instants, pour se replonger dans son costume de mathématicien (il fut ainsi directeur de l’institut Henri-Poincaré et lauréat de la médaille Fields, soit l’équivalent du prix Nobel de mathématiques, avant d’entamer sa carrière politique).

Les mathématiques sont notre quotidien

« L’un des objectifs de cet échange, cette interaction avec les élèves, est de faire passer le message que les mathématiques font partie intégrante de notre société et plus largement de notre culture et notre histoire », indiquait Cédric Villani quelques minutes avant d’entrer en scène. Il faut dire qu’il est un habitué de l’exercice puisqu’il effectue depuis une quinzaine d’années des conférences et échanges avec les élèves de toutes les classes, depuis le CM1 jusqu’à l’université. Un style d’apprentissage qu’il a forcément dû mettre en retrait depuis son entrée en politique, essentiellement par manque de temps. Ce qui explique donc qu’il participait pour la première fois en présentiel à la semaine des mathématiques proposée par le collège Moreau.

Une semaine qui ne s’est par ailleurs pas cantonnée à ce rendez-vous scientifico-culturel, puisque les élèves ont également pu découvrir des démonstrations de robotique, participer à plusieurs concours et même échanger avec un membre d’une équipe d’un programme de la Nasa, en visio-conférence.

« La vie, c’est des maths : pour programmer sa journée, payer ses achats, compter la monnaie, toutes ces petites choses du quotidien, les mathématiques nous aident sans que l’on s’en rende forcément compte. » Pour Abdelhamid Baleh, professeur de mathématiques et organisateur de l’événement Montlhérien depuis 2013, cette semaine est, en plus de l’intérêt pédagogique évident, l’occasion de faire découvrir la discipline aux élèves de manière différente et prouver, in fine, qu’elle est indissociable de notre monde. La preuve : au cours de cette semaine pas comme les autres, toutes les matières enseignées au collège se rattachent… aux mathématiques.