Avec GokuWash, Dan Chung transforme tout ce qu’il touche

Ancien agent de sécurité pour les boîtes de nuit, le Covid-19 l’a forcé à se réinventer. Passionné du manga Dragon Ball et de voitures, le Spinolien Dan Chung lançait il y a deux ans GokuWash, une société de nettoyage.

Quand on croise Dan Chung, il est dur de ne pas percevoir que l’univers du manga Dragon Ball l’anime. Par son habillement d’abord, avec ses vêtements à l’effigie de l’animé japonais, mais surtout par l’identité qu’il a donné à sa société. Ancien agent de sécurité pour les clubs, l’arrêt qu’a imposé la crise sanitaire au monde de la nuit l’a forcé à sa réinventer. « Le nettoyage et le Covid, ça va ensemble », s’est dit le Spinolien.

Lancée il y a deux ans, GokuWash est une entreprise de nettoyage. Si ses prestations étaient d’abord à destination des intérieurs (matelas, tapis, canapé), et des jardins, elles ont évolué pour se diriger vers les véhicules (une autre passion de Dan). « Quand on prépare des voitures, c’est toujours mieux de savoir sur quelle sellerie on travaille par exemple », explique l’homme de 32 ans qui a été introduit à la préparation esthétique automobile par un homme formé au « detailing« .

Une salle d’attente avec des mangas sur écran